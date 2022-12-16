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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

"Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос - сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с тем проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики.", - отмечается в сообщении.

ЦБ намерен принимать дальнейшие решение по ключевой ставке "с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Банк России прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Решение совпало с прогнозами аналитиков: все 12 респондентов, принявших участие в опросе ассоциации ACI Russia, заявили, что регулятор оставит ставку неизменной.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке, запланировано на 10 февраля 2023 года.

ЦБ РФ
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