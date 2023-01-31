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Розничные продажи в Японии выросли в декабре 10-й месяц подряд

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года розничные продажи в Японии выросли по итогам десятого месяца подряд, темпы их повышения ускорились и оказались лучше ожиданий аналитиков.

Продажи увеличились на 3,8% по сравнению с декабрем 2021 года, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности. В ноябре они выросли на 2,5%.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 3%.

Реализация медицинской продукции в прошлом месяце выросла на 16%. При этом на 3% снизились продажи оборудования, на 0,5% - топлива.

Объем розничных продаж в декабре относительно предыдущего месяца вырос на 1,1%. В ноябре, согласно уточненным данным, показатель упал на 1,3% против ранее объявленных 1,1%.

Безработица в Японии в декабре осталась на минимальных с февраля 2020 года 2,5%, как и месяцем ранее. Это совпало со средним прогнозом аналитиков.

Количество безработных в декабре уменьшилось на 1,2% - до 1,71 млн человек, число занятых выросло на 0,1%, составив 67,19 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 135 открытых вакансий, так же, как и в ноябре. Это самый низкий уровень с марта 2020 года.

Промпроизводство в Японии в декабре снизилось на 0,1% в помесячном выражении после роста на 0,2% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные.

Аналитики в среднем прогнозировали падение показателя на 1,2%. В годовом выражении он упал на 2,8% после снижения на 0,9% в ноябре.

Япония Минэкономики
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