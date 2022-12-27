Китай пересмотрел данные о росте ВВП в 2021 году до 8,4% с 8,1%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Объем экономики Китая по итогам 2021 года составил 114,92 трлн юаней ($16,52 трлн), свидетельствуют окончательные данные Государственного статистического управления страны.

Это на 556,7 млрд юаней выше предварительной оценки.

Таким образом, ВВП страны в прошлом году увеличился на 8,4%, а не на 8,1%, как сообщалось ранее.

Подсчет годового ВВП в Китае проводится два раза. Предварительная оценка за предыдущий год публикуется в 20-х числах января текущего года, окончательный результат становится известным в январе следующего года, отмечает агентство "Синьхуа".

За три квартала текущего года экономика КНР выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это существенно ниже целевого показателя, установленного властями страны в целом на 2022 год на уровне около 5,5%.