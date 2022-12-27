Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Китай пересмотрел данные о росте ВВП в 2021 году до 8,4% с 8,1%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Объем экономики Китая по итогам 2021 года составил 114,92 трлн юаней ($16,52 трлн), свидетельствуют окончательные данные Государственного статистического управления страны.

Это на 556,7 млрд юаней выше предварительной оценки.

Таким образом, ВВП страны в прошлом году увеличился на 8,4%, а не на 8,1%, как сообщалось ранее.

Подсчет годового ВВП в Китае проводится два раза. Предварительная оценка за предыдущий год публикуется в 20-х числах января текущего года, окончательный результат становится известным в январе следующего года, отмечает агентство "Синьхуа".

За три квартала текущего года экономика КНР выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это существенно ниже целевого показателя, установленного властями страны в целом на 2022 год на уровне около 5,5%.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сделка по продаже банка "Открытие" ВТБ закрыта

Сделка по продаже банка "Открытие" ВТБ закрыта

Силуанов заверил, что планов менять налоговые правила 2023 году нет

Силуанов заверил, что планов менять налоговые правила 2023 году нет

Нефть подорожала на данных об отмене обязательного карантина для туристов в Китае

Нефть подорожала на данных об отмене обязательного карантина для туристов в Китае

Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики

Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики

ЦБ в феврале может сузить прогноз по динамике ВВП РФ на 2023 год

ЦБ в феврале может сузить прогноз по динамике ВВП РФ на 2023 год

Минфин перечислил НРД 10,9 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Минфин перечислил НРД 10,9 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Сбербанк в 2022 г. предотвратил попытки хищения средств клиентов на 154 млрд рублей

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года

"Газпром" стал самой заметной компанией в российских медиа в 2022 году

"Газпром" стал самой заметной компанией в российских медиа в 2022 году

Штрафы за "слив" персональных данных в РФ планируется привязать к размеру утечки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });