Экономике Китая предсказали дестабилизацию в I квартале и затем уверенный рост

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - После отмены ковид-ограничений в Китае, вероятно, произойдет дестабилизация экономики страны в первом квартале 2023 года, поскольку заболеваемость COVID-19 растет, сообщает Bloomberg, ссылаясь на мнения экспертов.

Они также считают, что смягчение политики властей КНР в отношении коронавируса повышает вероятность более быстрого и мощного подъема ВВП по итогам всего 2023 года.

"Новый подход китайских властей, кажется, заключается в том, чтобы как можно быстрее пройти пик заболеваемости COVID-19, - говорит главный экономист по Китаю Citigroup Inc. Юй Сянжун. - Такое изменение политики заложит основу для масштабного экономического подъема".

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предполагает увеличение ВВП КНР на 3% в 2022 году и на 4,9% в следующем году. Многие аналитики улучшили прогнозы для китайской экономики с тех пор, как Пекин начал смягчать карантинные ограничения пару недель назад.

Зарубежные компании придерживаются осторожного подхода, не спешат увеличивать инвестиции в Китай или наращивать штаты сотрудников в стране.

"Многие компании видели, что их сотрудники находились под огромным давлением в период пандемии COVID-19, в связи с чем предпочитают занять выжидательную позицию, - отмечает управляющий директор Канадско-китайского делового совета Ной Фрейзер. - Квалифицированные кадры все меньше и меньше хотят ехать в Китай, и потребуется время, чтобы страна восстановила ухудшившуюся за последние три года репутацию".

Президент Европейской торговой палаты в Китае Йорг Вуттке также отмечает, что зарубежные компании не спешат наращивать присутствие в стране. "Бизнес, вероятно, продолжит следить за тем, как развивается ситуация в КНР после снятия ковидных ограничений, прежде чем принимать долгосрочные решения об инвестициях в Китай", - говорит он.

Главный экономист Natixis SA Гэри Нг понизил прогноз роста китайского ВВП на четвертый квартал 2022 года - первый квартал 2023 года до 3% с 3,5%, однако ожидает "мощного" восстановления экономики страны с апреля.

"Изменение политики китайских властей в отношении COVID-19 будет болезненным в краткосрочной перспективе, но приведет к подъему в долгосрочной перспективе, - говорит эксперт. - Первоначальная турбулентность может нарушить объемы производства и ослабить потребительские расходы, в связи с чем траектория роста не будет ровной".

Потребительские услуги и мобильность людей восстановятся быстрее, чем ожидалось, учитывая приближение праздников по случаю Нового года по лунному календарю, которые в этом году приходятся на конец января, отмечает Юй Сянжун. По его оценкам, розничные продажи в Китае в следующем году увеличатся на 11%, до 50 трлн юаней ($7,2 трлн).

Негативным фактором для экономики КНР в следующем году может стать глобальная рецессия, которая ограничит китайский экспорт, предупреждают аналитики.

"Проблема в том, что хотя Пекин старается открыть экономику, смягчая ковидные ограничения, текущий момент нельзя назвать удачным, - говорит главный экономист по китайским рынкам ING Groep NV Айрис Пан. - Отрасли, ориентированные на экспорт, в том числе промышленный сектор, могут замедлить рост, что сдержит подъем экономики страны".

Экономист Государственного информационного центра Китая Ню Ли прогнозирует замедление темпов роста экспорта из КНР до 3% в 2023 году. За 11 месяцев 2022 года китайский экспорт увеличился на 9,1%.

Объем ВВП Китая, согласно прогнозу эксперта, вырастет на 5,2% в 2023 году.