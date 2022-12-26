Эксперты CEBR спрогнозировали, что Китай обгонит США по объему ВВП не раньше 2036 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Объем экономики Китая не сможет превысить ВВП США как минимум до 2036 года, прогнозирует британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR).

Это хуже прошлогодней оценки на шесть лет и обусловлено политикой "нулевой терпимости" к COVID-19 в КНР и растущей торговой напряженностью с западными партнерами, что замедляет экономическую активность в стране. Эксперты ожидают, что в среднесрочной перспективе среднегодовые темпы повышения китайского ВВП замедлятся до 3%.

CEBR прогнозирует, что глобальная экономика столкнется с рецессией в 2023 году, поскольку повышение процентных ставок, направленное на сдерживание инфляции, приведет к снижению ВВП ряда стран.

"Битва с инфляцией еще не выиграна. Мы ожидаем, что в 2023 году центральные банки будут придерживаться своей позиции, несмотря на экономические издержки. Цена снижения инфляции до более комфортного уровня – слабые перспективы роста в ближайшие несколько лет", - отмечается в отчете.

В этом году мировая экономика впервые превысила $100 трлн, говорится в отчете. Как ожидается, в 2037 году ее объем достигнет $207 трлн за счет того, что развивающиеся страны догонят более богатые. Такое изменение баланса приведет к тому, что в 2037 году на страны Восточной Азии будет приходиться более трети мирового производства (33,7% против 19,5% пятнадцать лет назад), а доля Европы сократится до менее одной пятой (до 19,4% по сравнению с 21,9% в 2022 году и 33,8% пятнадцать лет назад).

Нефть марки Brent в следующем году будет стоить в среднем $94 за баррель, а в 2024 году цена снизится до $80 за баррель, по прогнозу экспертов CEBR.

Согласно их ожиданиям, в 2023 году Германия обгонит Японию по объему экономики и выйдет на третье место в мировом рейтинге после США и Китая. Остальные государства в топ-10 останутся на прежних местах – Индия, Великобритания, Франция, Канада, Россия и Италия.

В 2027 году Япония вернется на третью строчку, ФРГ опустится на пятую, а Индия поднимется на четвертую позицию. При этом в десятку лидеров войдут Бразилия и Южная Корея, которые вытеснят Италию и РФ.

Эксперты ожидают, что российская экономика сократится на 5% в 2022 году, после чего произойдет падение на 2,8% в следующем году и стабилизация в 2024 году. В течение последующего десятилетия средние темпы подъема ВВП страны будут составлять около 1,3% в год. В этом и следующем году экономика РФ будет занимать девятое место в мире, но постепенно она опустится на 14-ю позицию в 2032 году.