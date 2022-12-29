Российское зерно в 2022 году покупали 126 стран

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российское зерно и продукты его переработки в 2022 году покупали 126 стран мира, сообщает Россельхознадзор.

Согласно оформленным фитосанитарным сертификатам, экспорт зерна с начала текущего года на 3% превысил показатель 2021 года.

"География экспорта не претерпела существенных изменений. Основными покупателями российского зерна, как и раньше, являются страны Ближнего Востока с долей 39%, Африки - 20%, Азии - 31%, ЕС - 7%", - уточняется в сообщении.

При этом существенно - в 1,6 раза - увеличились отгрузки российской зерновой продукции в страны ЕАЭС, в том числе в Белоруссию на 72%, Казахстан - на 55%, Киргизию - на 64%, Армению на 49%.

Россельхознадзор обращает внимание на то, что экспорт продуктов переработки зерна вырос на 69%, до 1,3 млн тонн. Это произошло, прежде всего, за счет трехкратного наращивания экспорта пшеничной муки до 722 тыс. тонн. Кроме того, на 37%, до 163 тыс. тонн, увеличился экспорт российских круп.

Служба отметила, что самым значимым событием 2022 года стало расширение торговли зерновыми культурами с Китаем. В феврале с главным таможенным управлением КНР были подписаны соглашения к протоколам по пшенице и ячменю, которые позволяют экспортировать эти культуры из всех регионов РФ. В настоящее время для поставок на рынок Китая допущены только яровые пшеница и ячмень. Россельхознадзор инициировал процедуру допуска озимых пшеницы и ячменя.

В октябре РФ получила право на экспорт в Китай гороха. В настоящее время 110 предприятий одобрены для его поставок на китайский рынок.

Российским горохом заинтересовались и в Венесуэле. На ее рынок уже отгружено две партии массой более 60 тыс. тонн.

Индия до 30 июня 2024 года разрешила ввоз пробных партий российской чечевицы. По результатам ее лабораторных исследований индийская сторона будет принимать решение о возможности открытия рынка для регулярных поставок.

Кроме того, с Саудовской Аравией согласовывается возможность смягчения требований, предъявляемых к пшенице, по поврежденности клопом-черепашкой.