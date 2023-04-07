Размер вознаграждения главы Southwest Airlines вырос на 77% в 2022 году

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американская Southwest Airlines Co. выплатила гендиректору Роберту Джордану $5,3 млн в 2022 году против $3 млн годом ранее, следует из сообщения компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В 2022 году Джордан получил $3,6 млн в виде акций, $676 875 в виде зарплаты, $195 720 в виде денежной премии и $782 880 в виде стимулирующей компенсации.

Джордан возглавил компанию 1 февраля 2022 года, а до этого был исполнительным вице-президентом.

В конце декабря Southwest Airlines отменила более 16,7 тысячи рейсов в условиях снежной бури, из-за чего недополучила порядка $800 млн выручки в четвертом квартале и до $350 млн в начале 2023 года. Чистый убыток в октябре-декабре составил $220 млн.

Отмена рейсов негативно отразилась на размере денежной премии Джордана, но не на другой компенсации, сообщил АР представитель авиакомпании.