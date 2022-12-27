Подорожание услуг может усложнить борьбу Федрезерва с инфляцией

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) в своих попытках замедлить рекордную за десятилетия инфляцию может столкнуться с новой трудностью в виде усиливающегося роста цен на услуги, считают экономисты, опрошенные Financial Times.

Потребительские цены в США в ноябре выросли на 7,1% в годовом выражении, минимальными темпами в этом году. Темпы инфляции сократились по сравнению с 7,7% в октябре.

Замедление общего показателя вызвано снижением цен на такие товары, как мебель, подержанные автомобили и бытовая техника. Они резко подорожали в разгар пандемии за счет увеличения спроса и проблем в цепочках поставок, а теперь наблюдается обратная тенденция. Жилье также может подешеветь из-за увеличения ставок по ипотеке, приведшего к падению спроса на дома, полагают эксперты.

Стоимость услуг, от ресторанов и парикмахерских до пригородных поездок, продолжает расти.

Устойчивость инфляции в секторе услуг во многом зависит от состояния рынка труда, отмечает FT. А в условиях нехватки квалифицированных кадров и активного потребительского спроса работодатели повышают зарплаты, чтобы оставаться конкурентными на рынке труда.

Так, в ноябре зарплаты в США выросли на 6,4% в годовом выражении, по данным Федерального резервного банка Атланты.

"Федрезерв пытается охладить инфляцию сильнее, чем рост зарплат", - отметила старший экономист KPMG Дайан Суонк.

Руководители ФРС признавали, что для возвращения инфляции на таргетируемый уровень в 2% им придется смириться с ростом безработицы, хотя и утверждают, что шансы избежать рецессии все еще есть. По актуальному прогнозу Федрезерва, ВВП США вырастет на 0,5% в 2023 году, а безработица увеличится на 1 процентный пункт, до 4,6%.

Суонк, в свою очередь, полагает, что рецессия в Штатах все же начнется, и в результате инфляция в конце следующего года опустится ниже 3%, тогда как ФРС ждет снижения всего до 3,5%.

"Без ценовой стабильности ничего добиться не получится, - считает экономист Brandeis University Стивен Чекетти. - Не будет общей экономической стабильности и процветания. Будет просто хаос".