Аналитики ждут дальнейшего повышения ставок большинством мировых центробанков

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Мировые центробанки пока не закончили борьбу с инфляцией: регуляторы в большинстве стран еще не повысили ключевые ставки до пиковых значений, однако могут взять паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики в определенный момент в 2023 году или даже перейти к ее смягчению, прогнозирует Bloomberg Economics.

Агентство проанализировало монетарную политику 23 мировых центробанков, при этом, как ожидается, большинство из них - 12 - продолжат повышать ставки, тогда как девять начнут их снижать, а два оставшихся - удерживать на нынешнем уровне.

Общий уровень процентных ставок в мире, как ожидается, достигнет пика в 6% в третьем квартале, а к концу 2023 года опустится до 5,8%. Показатель станет максимальным с 2001 года, на текущий момент он составляет 5,2%.

"В 2022 году на фоне устойчиво высокой инфляции центробанки могли двигаться только в одном направлении, и главной ошибкой, которую могли допустить инвесторы, было не заложить в прогнозы достаточное количество повышений ставок", - сказал главный экономист Bloomberg Economics Том Орлик.

В числе крупнейших мировых ЦБ, которые планируют продолжить ужесточение монетарной политики в первые месяцы наступившего года, находятся Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Глава ФРС Джером Пауэлл и его коллеги, как ожидается, продолжат в 2023 году самый агрессивный цикл ужесточения монетарной политики с 1980-х годов. Федрезерв ожидает, что ставка достигнет пикового значения на уровне 5,1% в текущем году, при этом до 2024 года регулятор не планирует перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

Инвесторы прогнозируют, что на грядущем заседании ФРС, которое пройдет с 31 января по 1 февраля, американский ЦБ повысит ставку, как минимум, на четверть процентного пункта (п.п.).

"Мы ожидаем, что опасения по поводу инфляции заставят Федрезерв продолжать повышать ставку до тех пор, пока верхняя граница диапазона не достигнет 5% к концу первого квартала", - говорит экономист Bloomberg Economics Анна Вонг.

"ФРС, вероятно, будет удерживать ставку на этом пиковом уровне в течение года" даже в случае, если в конце 2023 года начнется умеренная рецессия, отмечает эксперт.

ЕЦБ планирует продолжать "значительно" повышать ставки "устойчивыми темпами" в текущем году, просигнализировав еще о двух повышениях на 50 базисных пунктов в первом квартале, чтобы взять под контроль инфляцию.

Согласно текущим прогнозам, инфляция в регионе, вероятно, будет оставаться выше целевых для ЕЦБ 2% до конца 2025 года, несмотря на повышение ставок регулятором.

Представители руководства ЕЦБ утверждают, что рецессии этой зимой будет недостаточно, чтобы спровоцировать регулятор на смягчение денежно-кредитной политики, объявив о планах сокращать объем активов на балансе.

"Рост цен на энергоресурсы, вызванный конфликтом на Украине, привел к тому, что ЕЦБ столкнулся одновременно с растущей инфляцией и ослаблением экономики, однако "ястребы" удерживают контроль. Мы ожидаем, что ключевые ставки будут повышены на 50 базисных пунктов в феврале, а только одна депозитная ставка - на 25 базисных пунктов в марте, при этом риски смещены в сторону дальнейшего ужесточения монетарной политики", - пишет эксперт Bloomberg Economics Дэвид Пауэлл.

В свою очередь, Банк Англии, как ожидается, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, но замедлит темпы повышения ставок в ближайшие месяцы. К середине текущего года ключевая ставка, как прогнозируется, вырастет еще на 75 б.п., до 4,25%.

Экономисты Bloomberg также прогнозируют, что к концу 2023 года ключевые ставки будут повышены в Индии, ЮАР, Мексике, Турции, Южной Корее, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Новой Зеландии.

Между тем Банк Японии, согласно базовому сценарию экспертов Bloomberg, воздержится от корректировки монетарной политики, удивив рынки в конце прошлого года тем, что неожиданно расширил диапазон, в котором может колебаться доходность десятилетних госбумаг, до плюс/минус 0,5% годовых по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее. Инвесторы восприняли это как сигнал к тому, что Банк Японии готовится отказаться от сверхмягкой ДКП, которой он придерживался годами.

Неизменной к концу 2023 года также останется ключевая ставка ЦБ Польши, прогнозируют эксперты.

В число центробанков, которые, как ожидается, снизят процентные ставки к концу наступившего года, по мнению экономистов Bloomberg, войдут Банк Канады, Народный банк Китая (НБК), а также центральные банки Бразилии, России, Индонезии, Нигерии, Австралии, Аргентины и Чехии.