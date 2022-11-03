Внешнеторговый дефицит США в сентябре вырос до максимума за три месяца

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 11,6% – до $73,3 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Это максимальный показатель за последние три месяца.

Согласно пересмотренным данным, в августе отрицательное сальдо торгового баланса составило $65,7 млрд, а не $67,4 млрд, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения до $72,2 млрд с объявленного прежде августовского уровня (на 7,1%), по данным Trading Economics.

Рост дефицита обусловлен падением нефтяных цен и укреплением курса американского доллара.

Экспорт в позапрошлом месяце уменьшился на 1,1% – до $258 млрд по сравнению с рекордными $260,8 млрд в августе. В том числе сократились поставки за рубеж нефти, сои и продуктов питания.

Импорт увеличился на 1,5% и достиг $331,29 млрд, в частности, за счет повышения закупок полупроводниковой и фармацевтической продукции, гражданских самолетов, телефонов и телекоммуникационного оборудования.

Дефицит США в торговле товарами в сентябре поднялся на $6,6 млрд – до $92,7 млрд, в то время как профицит в сфере услуг сократился на $1 млрд и составил $19,5 млрд.