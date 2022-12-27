Банк России предложил ввести новый норматив для крупнейших банков

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Банк России предлагает рассмотреть вопрос о введении нового обязательного консолидированного норматива концентрации для системно значимых кредитных организаций (СЗКО) (Н30), говорится в докладе регулятора о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.

Новый норматив, как объясняет ЦБ, является адаптацией базельского норматива large exposure (LEX). При этом от нормативов Н21 (консо) и Н6 (соло) для СЗКО в перспективе можно будет отказаться, подчеркивает регулятор.

Отличие Н30 заключается в том, что он рассчитывается по сквозному принципу (например, в сделках репо будет оцениваться концентрация на эмитента заложенных ценных бумаг), а также от основного капитала, а не совокупного. Для него также не применяются понижающие коэффициенты, при этом норматив ограничивает экспозицию на всех контрагентов (группы связанных контрагентов), за исключением государства, компаний публичного сектора и квалифицированного центрального контрагента.

Кроме того, для диверсификации рисков концентрации ЦБ предлагает больше вовлекать институты развития и государство в финансирование стратегических направлений экономики, в частности, через предоставление ими безотзывных гарантий и поручительств.

Банк России также не исключает уточнения принципов определения групп связанных заемщиков. Регулятор хочет, чтобы они учитывали реальную экономическую взаимосвязь, а не только формальные признаки. "Это позволит в ряде случаев разгрузить нормативы концентрации без потери в качестве оценки принятых рисков", - подчеркивает ЦБ.