ЦБ предложил ужесточить расчет норматива концентрации рисков банков на связанные стороны

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Банк России предлагает ужесточить расчет норматива концентрации рисков на связанные стороны (Н25), максимально приблизив его к принципам МСФО, говорится в докладе регулятора о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.

"Это позволит дополнительно включать в группу связанных с банком лиц параллельные организации, то есть несколько не связанных между собой лиц, которые находятся под общим контролем третьего лица", - отмечает ЦБ.

Н25 в действующей редакции неэффективен, поскольку рассчитывается отдельно для лиц, контролирующих банк, и отдельно для каждой дочерней компании, пояснил регулятор. Это позволяет увеличивать общий риск на связанные стороны практически неограниченно за счет креативного структурирования бизнеса акционеров, подчеркивает ЦБ.

МСФО, как отмечает Банк России, более широко трактует связанность: стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем либо одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывает значительное влияние на принятие другой стороной решений.

"Риски кредитования бизнеса собственников - "родовая" проблема российского банковского сектора, которая в прошлом являлась одной из основных причин банкротства или санаций банков. Особенно остро эта проблема проявляется в периоды экономических кризисов, когда спад в реальном секторе сопровождается снижением возможностей собственников по докапитализации банков. При этом реальный бизнес активно приобретает крупные банки", - подчеркивает ЦБ.

Регулятор также предлагает более активно использовать принцип мотивированного суждения для определения связанности, рассмотреть возможность привлечения аудиторских организаций для оценки.

Кроме того, ЦБ предлагает учитывать информацию о реальном уровне кредитования связанных сторон в надзорном рейтинге.

Разработка концепцию по уточнении подходов к определению связанных с банком лиц и подготовить изменений в регулирование Банк России планирует в 2023-2024 годах. Внедрить эти принципы в регулирование в 2024-2025 годах.