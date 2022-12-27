Банки РФ могут лишиться возможности докапитализации через рыночный субординированный долг

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российский банковский сектор может лишиться одного из популярных инструментов докапитализации – субординированных долговых обязательств. Регулятор, изучив практику его применения, пришел к выводу, что свою задачу суборды фактически не выполняют.

Субординированные инструменты капитала должны покрывать убытки при ухудшении финансового положения банков, однако в стрессовые периоды они избегают списания суборда или его конвертации в акции, чтобы не потерять доверия клиентов и не нанести вред своей деловой репутации. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора".

Вместо этого банки "максимально полагаются на антикризисные регуляторные послабления", и, таким образом, субординированный долг, формально являясь источником капитала, "фактически не выполняет своей функции по абсорбации убытков в ситуации стресса", отмечает ЦБ.

Предлагая субординированные инструменты рыночным инвесторам, банки часто позиционируют их как достаточно надежные и более доходные, чем старший долг, при этом "внимание на возможности их полного списания или конвертации в акции не акцентируется", сказано в докладе. Часто такие инструменты распространяются среди розничных клиентов, которые не всегда могут оценить риски (даже если формально удовлетворяют критерию "квалифицированных"), или среди премиальных клиентов/сотрудников обслуживающихся в банке компаний – это дополнительно снижает мотивацию кредитной организации списывать такие инструменты, отмечает ЦБ.

Предложение регулятора предусматривает запрет для банков включать в капитал субординированные инструменты. Исключение будет сделано для нерыночных инструментов – субордов, привлеченных от определенного круга лиц (например, от владельцев значимого пакета акций банка, которые по определению принимают акционерные риски).

Параллельно ЦБ намерен дестимулировать банки привлекать суборды в иностранной валюте, снизив предельную ставку по таким инструментам до 1%.

Тех субордов, которые уже включены в капитал банков, эта новация не коснется: предлагаемые изменения будут действовать в отношении новых инструментов.

Предварительный график предусматривает в 2023-2024 гг. разработку концепции изменения регулирования, в 2024-2025 гг. – подготовку проекта поправок в положение ЦБ о методике определения капитала банков и их внедрение в регулирование.