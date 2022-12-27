Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Минимальная розничная цена на игристое вино с 2023 г. повысится до 239 руб.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минимальная розничная цена на игристые вина в РФ с 1 января 2023 года повысится до 239 рублей за 0,75 литра. Об этом сообщается в приказе Минфина, зарегистрированном в Минюсте 26 декабря и размещенном на официальном портале правовой информации.

Минимальная оптовая цена составит 199 рублей, отпускная – 166 рублей за 0,75 литра. Приказ будет действовать до 31 декабря 2028 года.

В 2021 году минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) составляла 169 рублей, оптовая - 137 рублей, отпускная - 118 рублей за 0,75 литра.

Таким образом, минимальные цены повысятся более чем в 1,4 раза.

Как сообщалось в пояснительной записке к проекту приказа, в 2021 году минимальные цены на игристое вино не повышались. При этом ставка акциза на игристое вино индексировалась на 2022 год (с 41 до 43 рублей), также предусмотрена индексация ставки акциза в 2023 году - до 45 рублей за литр.

Кроме того, проектом приказа учитывался рост издержек на производство (комплектующие, электроэнергия, оплата труда), цен на сырье (винограда) для производства игристого вина. В пояснительной записке, в частности, упоминался закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", который предусматривает запрет на производство вина в РФ из импортных виноматериалов.

В результате стоимость основной сырьевой составляющей для производства игристых вин в РФ с 2021 по 2022 год увеличилась на 10 рублей (примерно на 17%) - с 60 до 70 рублей за килограмм технического винограда. "Необходимо также отметить влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений в 2022 году, проблемы с импортом оборудования, комплектующих и расходных материалов", - говорилось в документе.

Минимальные цены на игристые вина в РФ устанавливаются с 2016 года.

Среди крупнейших производителей игристых вин в России – ПАО "Абрау-Дюрсо". Производством этой продукции также занимается ПАО "Белуга Групп")

Минфин Минюст Абрау-Дюрсо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк "Открытие" может выплатить дивиденды по итогам 2022 года, их получит ВТБ

Пополнение ФНБ при благоприятной конъюнктуре может быть начато уже в январе

Пополнение ФНБ при благоприятной конъюнктуре может быть начато уже в январе

Число организованных иностранных туристов в России в 2022 году упало на 95%

Кишинев в январе продолжит получать электроэнергию из Приднестровья в обмен на газ

Белоусов оценил динамику ВВП РФ в 2023 г. в интервале от "около нуля" до минус 1%

Белоусов оценил динамику ВВП РФ в 2023 г. в интервале от "около нуля" до минус 1%

Минсельхоз не видит необходимости во введении потолка цен на сахар в РФ

Минсельхоз не видит необходимости во введении потолка цен на сахар в РФ

"Траст" выкупил у "Открытия" требования к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и РГС на 375 млрд руб.

"Траст" выкупил у "Открытия" требования к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и РГС на 375 млрд руб.

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 января вырастут на 18,3%

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 января вырастут на 18,3%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });