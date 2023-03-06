"Абрау-Дюрсо" продала шампанский дом во Франции

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в России, продала шампанский дом Chateau d'Avize во Франции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании со ссылкой на президента ГК Павла Титова.

Ранее о сделке сообщил РБК.

"Да, мы действительно приняли решение продать наш винодельческий актив во Франции. В последние годы для нас стало ясно, что работать в этом регионе становится сложно, и мы начали искать нового инвестора", - сказал он.

Сделка была завершена в январе 2022 года. Имя нового владельца и сумма не разглашаются.

"В регионе производились три марки вин: Foliage, Chateau d'Avize, Titov & Fils. Мы оставляем за собой бренд Titov & Fils, более того - мы пришли к соглашению с новыми владельцами о дальнейшем производстве и импорте в Россию вина данной марки, однако поставки могут быть затруднены из-за ограничений в импорте премиальных вин из стран ЕС", - сказал Титов.

Нефтехимическая SVL Group, связанная с отцом Павла Титова - бизнес-омбудсменом и владельцем русского винного дома "Абрау-Дюрсо" Борисом Титовым, купила винное хозяйство Chateau d'Avize во Франции в 2010 году, напомнил РБК. Хозяйство рассчитано на производство 2 млн бутылок шампанского в год и владеет подвалами для хранения вина общей вместимостью около 5 млн бутылок. SVL также взяла в аренду на 25 лет 2 га виноградников Grand Cru.

В марте 2022 года ЕС в рамках санкций запретил поставлять в Россию вина дороже 300 евро за бутылку. По данным на сайтах винных магазинов, на которые ссылается РБК, цена шампанского Chateau d'Avize "Titov & Fils" Grand Cru достигает 17 тысяч рублей за бутылку, но сейчас его нет в наличии.

"Абрау-Дюрсо" реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. В 2021 году выручка увеличилась на 15%, до 10,15 млрд рублей, чистая прибыль - до 1,3 млрд рублей с 1,1 млрд рублей в 2020 году. Продажи выросли на 11,8%, до 45,9 млн бутылок, в том числе продажи алкогольной и безалкогольной продукции собственного производства - на 12%, до 44,6 млн бутылок.

Помимо виноделия, компания развивает другие направления, диверсифицируя бизнес: туризм, производство крепких и безалкогольных напитков, пищевых масел, косметики.