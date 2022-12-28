Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,4% из-за ослабления рубля

Индекс МосБиржи не изменился

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и приостановки роста нефти (Brent опустилась к $84 за баррель), поддержку рублевым ценам бумаг экспортеров оказывает ослабление рубля. Индекс РТС за минуту торгов просел на 0,4%, индекс МосБиржи не изменился.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2151,18 пункта (+0,01%), индекс РТС - 956,61 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,1%.

Доллар поднялся до 70,81 рубля (+0,41 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,2%) и "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (-1,1%), расписки OZON (-1,1%), бумаги "Московской биржи" (-0,7%), Polymetal (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%, до 501,2 рубля), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), акции Сбербанка (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Акции "Газпром нефти" в среду последний день торгуются с дивидендами на Мосбирже за 9 месяцев (выплаты 69,78 рубля на акцию).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", предпраздничная неделя на российском рынке акций проходит с пониженной активностью, индекс МосБиржи остается в узком боковом диапазоне 2100-2160 пунктов. Для основных американских индексов уходящий год остается "медвежьим". Более того, нисходящий тренд может продолжиться и в первом квартале следующего года, когда главную роль будет играть курс монетарной политики ФРС США.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи попытается остаться выше достигнутых накануне уровней, индикатор может попробовать протестировать 20- и 50-дневные скользящие средние, которые находятся немного ниже 2160 пунктов. В среду ожидается точечный спрос на отдельные бумаги - акции "Газпрома", "Сургутнефтегаза", Сбербанка и "идейные" бумаги металлургов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, акции в среду потеряют поддержку со стороны нефти, но сохранят - от ослабления рубля.

Покупки "голубых фишек" уже не очень активны, спрос уходит во "второй эшелон". Это говорит о том, что крупные инвесторы приостановили покупки акций, возможно, до первых дней следующего года, если геополитическая ситуация резко не ухудшится. "Именно геополитика сейчас является основным риском переноса длинных позиций через новогодние праздники", - считает эксперт.

"Запрет реализации российской нефти по контрактам, где прямо или косвенно применяется "потолок" цен, был ожидаемым, и никакого влияния на котировки нефти не оказал. Сейчас у нефти нет драйверов для продолжения подъема, а риски ее снижения обусловлены высокими темпами роста заболеваемости в Китае. Но все-таки сильных движений в нефти до конца года не ждем", - добавил Антонов.

Из отдельных бумаг стоит отметить "Газпром нефть", которая последний день торгуется с дивидендами с доходностью в 13,5%. Бумаги находятся в среднесрочном восходящем тренде, сильных рисков выхода на получение дивидендов не наблюдается. С большой вероятностью в четверг дивидендный "гэп" будет меньше величины выплат, считает Антонов.

В США накануне индексы акций изменились на 0,1-1,4%: подрос Dow Jones (+0,1%), но снизились S&P 500 (-0,4%) и Nasdaq (-1,4%).

Ситуация с коронавирусом в Китае

Новость о существенном смягчении карантинных ограничений в Китае не смогла поддержать рынок во вторник, поскольку заболеваемость COVID-19 в стране растет, в связи с чем Tesla (-11,4%) была вынуждена приостановить выпуск электромобилей на предприятии в Шанхае.

Власти Китая объявили о намерении смягчить с 8 января эпидемиологические требования для прибывающих в страну. В частности, теперь им не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин, при этом для въезда будут требовать отрицательный тест на COVID-19.

Данные по экономике США

Статданные по экономике США, опубликованные во вторник, показали максимальное с 2009 года сокращение дефицита во внешней торговле товарами в ноябре - на 15,6%. Дефицит составил $83,3 млрд, что является минимумом с декабря 2020 года, сообщило министерство торговли США.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре текущего года увеличился на 8,6% в годовом выражении. Темпы роста замедлились по сравнению с 10,4% месяцем ранее и оказались минимальными с октября 2020 года.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавил 0,2%).

Народный банк Китая в среду предоставил банкам 202 млрд юаней ($28,97 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 189 млрд юаней по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 13 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Действия НБК направлены на поддержание достаточного уровня ликвидности банковской системы к концу года, отмечается в сообщении регулятора. Таким образом, регулятор вливает ликвидность в финансовую систему восьмую сессию подряд.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно корректируются вниз после роста накануне, инвесторы оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке, а также следят за новостями из Китая и США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $83,93 за баррель (-0,5% и +0,5% во вторник), февральская цена WTI - $79,31 за баррель (-0,3% и -0,1% во вторник).

Нефть торговалась в плюсе большую часть сессии накануне на новостях, что власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну с 8 января. Аналитики рассчитывают, что снятие последних ограничений позволит ускорить рост второй по величине экономики мира и повысить спроса на топливо.

Также рынок поддержали сообщения о том, что производство нефтепродуктов на крупнейших американских НПЗ было приостановлено из-за снежной бури. Однако уже во вторник работа начала возобновляться.