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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока 2" до июля

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Суд швейцарского кантона Цуг продлил мораторий на банкротство оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG еще на шесть месяцев - теперь до 10 июля 2023 года, говорится в сообщении суда.

Временным управляющим остается фирма Transliq AG.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. Компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом вследствие наложенных санкций.

Обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Одна из ниток магистрали получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре текущего года.

Nord Stream 2 AG Северный поток 2
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