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Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока 2" до января

Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока 2" до января
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Суд кантона Цуг (Швейцария) продлил мораторий на банкротство оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG еще на 4 месяца – теперь до 10 января 2023 года, говорится в сообщении суда.

"Заявителю предоставлено продление временного моратория на выплаты кредиторам", - говорится в публикации.

Временным управляющим остается фирма Transliq AG.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе.

Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. Компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом вследствие наложенных санкций.

Швейцария Северный поток-2 Nord Stream 2 AG
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