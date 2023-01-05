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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Дания, Швеция и Германия продолжают расследование взрывов на "Северных потоках"

Дания, Швеция и Германия продолжают расследование взрывов на "Северных потоках"
Утечка газа в "Северном потоке 2", которую зафиксировал датский F-16, вблизи острова Борнхольм
Фото: Danish Defence/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Расследование диверсии на газопроводах "Северные потоки" проходит на национальных уровнях затронутых этим инцидентом стран, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

"В любом случае мы приняли меры по защите критически важных инфраструктур. Целая серия мер принята на уровне Европейского союза в прямой связи с этими инцидентами, чтобы защитить наши критически важные инфраструктуры", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

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В свою очередь другой представитель ЕК Анита Хиппер в ответ на вопрос о том, что следует из доклада соответствующих стран об инциденте, объяснила: "Шведские власти сообщили нам, что причиненный газопроводам "Северные потоки" ущерб является результатом диверсии, что доказано. Но расследование по-прежнему продолжается в Дании, Швеции и Германии".

Она указала на то, что расследование входит в компетенцию этих стран.

В сентябре прошлого года были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

ЕС Еврокомиссия Дания Швеция Германия Северный поток Северный поток 2
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