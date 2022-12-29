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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Маск призвал сотрудников Tesla не беспокоиться о резком падении акций компании

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск в предновогоднем обращении к сотрудникам Tesla Inc. посоветовал им не беспокоиться о резком падении акций компании, пишет CNBC, получивший доступ ко внутреннему сообщению.

"Не будьте обеспокоены сумасшествием на рынке акций. Мы продолжаем демонстрировать отличные результаты, рынок признает это. Я верю в то, что в долгосрочной перспективе Tesla станет наиболее дорогостоящей компанией в мире", - написал Маск.

Акции Tesla в текущем году потеряли 68% своей стоимости. С начала декабря они упали на 42% и могут продемонстрировать максимальное в своей истории падение за месяц, квартал и год.

Маск ранее связывал падение акций с негативным влиянием ужесточения монетарной политики ФРС. Однако многие эксперты также указывают на действия самого бизнесмена, который в этом году активно сокращал свою долю в компании для привлечения средств на финансирование покупки Twitter Inc.

Между тем бумаги Tesla выросли на 3,3% на торгах в среду после падения по итогам последних семи сессий подряд - самый длительный подобный период с недели, завершившейся 5 сентября 2018 года.

Tesla Илон Маск
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