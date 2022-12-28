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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Миллер сообщил о новом рекорде суточных поставок в КНР, продолжающемся росте экспорта

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" продолжает увеличивать поставки газа в Китай в преддверии вступления в силу новых контрактных объемов согласно графику наращивания поставок.

Председатель правления концерна Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании заявил: "Мы приняли решение, что в декабре 2022 года будем поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило 18,7%. И вот сегодня будет установлен еще один новый рекорд суточных поставок в Китай".

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В декабре к поставкам по магистрали подключается Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Первые пять лет отводятся на наращивание объема поставок до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" направил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения. В 2022 году поставки запланированы на уровне 15 млрд кубических метров, в 2023 году - 22 млрд куб. м.

С января транспортировка выходит на новый контрактный уровень. Год назад, в преддверии очередного планового увеличения, "Газпром" также регулярно сообщал о наращивании объемов поставок.

Алексей Миллер Газпром Китай
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