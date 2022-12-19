"Газпром" 17 декабря обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году был обеспечен 17 декабря, сообщает "Газпром".

"Превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%", - говорится в сообщении.

Предыдущий исторический максимум был установлен 14 декабря.

"Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год, отмечает компания.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

Недавно китайская сторона сообщила, что продолжение газовой магистрали "Сила Сибири" на территории Китая дошло до его конечного пункта в Шанхае, на востоке страны.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В ближайшие дни к поставкам по магистрали подключится Ковыктинское месторождение в Иркутской области. В октябре газ с него был подан в магистраль "Сила Сибири" для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой.

Первые пять лет отводятся на наращивание объема поставок до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" поставил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения. В 2022 году поставки запланированы на уровне 15 млрд кубических метров, в 2023 году - 22 млрд куб. м.

С января поставки газа выходят на новый контрактный уровень. Год назад, в преддверии нового планового увеличения, "Газпром" также регулярно сообщал о наращивании объемов.