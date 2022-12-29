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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Хуснуллин заявил об отсутствии планов массовой выдачи льготной ипотеки в новых регионах

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Массово выдавать льготные ипотечные кредиты под 2% в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не будут, заявил в четверг журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Массовой выдачи (ипотеки под 2% - ИФ) пока не будет, это будет измеряться несколькими тысячами кредитов", - сказал он. По его словам, развитие льготной ипотеки в новых регионах продолжится.

Хуснуллин подчеркнул, что местные застройщики заинтересованы в строительстве, особенно большой интерес вызывает побережье.

Также вице-премьер заявил, что в общем по РФ темпы выдачи ипотеки в 2023 году планируется сохранить на уровне не ниже этого года. Он добавил, что за последние две недели наблюдается бум выдачи ипотеки.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять ипотеку под 2% на квартиры в новостройках для жителей новых регионов.

"Да, объем жилищного строительства здесь пока ограничен, но введение этой льготной ипотеки, на мой взгляд, и коллеги с этим согласны, послужит условием для долгосрочного продления стройки на новых территориях", - говорил Путин.

Марат Хуснуллин
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