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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Правительству поручили к апрелю подготовить спецпрограмму развития новых регионов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству до конца первого квартала подготовить специальную программу развития новых регионов на период до 2030 года. Он сообщил об этом на совещании с правительство.

Президент считает, что в горизонте 2030 года новые регионы "выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг, по многим другим параметрам качества".

Он попросил правительство, федеральные ведомства, коллег в регионах "максимально четко и согласованно отработать все детали такой программы", а самые острые, жизненно важные вопросы - решать уже сейчас в оперативном режиме.

"Понимаю, что ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей. Естественно, все эти факторы необходимо учитывать. Но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов", - заявил президент.

Он напомнил о необходимости поддерживать в этих регионах местный бизнес.

"Конечно, если нужны инвестиции из каких-то серьезных источников, от наших крупных компаний, частных и государственных, то надо этому способствовать. Но там, где можно, нужно поддерживать именно местный бизнес", - заявил Путин.

Владимир Путин Правительство
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