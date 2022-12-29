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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Производство мяса в РФ в 2022 году ожидается на рекордном уровне в 11,7 млн т

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Производство мяса всех видов в РФ в этом году ожидается на уровне 11,7 млн тонн в убойном весе, что станет историческим рекордом. При этом импорт мяса будет минимальным, а экспорт достигнет максимума, считают в Национальной мясной ассоциации (НМА).

Как сообщил "Интерфаксу" глава НМА Сергей Юшин, в том числе производство свиней вырастет до 4,5 млн тонн, птицы - до 5,3 млн тонн в убойном весе. Это тоже максимальный объем за всю историю. "Причем в птицеводстве достигнут рекорд по производству индейки - почти 420 тыс. тонн. РФ уверено входит в тройку мировых лидеров по производству индюшатины", - сказал он.

Потребление мяса и мясопродуктов ожидается на уровне рекордных 78 кг на человека в год. "Этому способствует динамика цен на мясо птицы и свинину, на которые приходится около 80% в мясной корзине потребления", - сказал Юшин.

Так, оптовые цены на свиные полутуши и основные отруба в настоящее время на 5-7% ниже, чем годом ранее, и находятся на уровне 2015 года или ниже. Оптовая цена на тушку бройлера ниже оптовой цены прошлого года на 2%. Впервые за полтора десятилетия разница в ценах между курятиной и свининой сократилась с 50% до 25-30%. "Свинина стала более доступной для той части потребителей, для которой основным источником белка служила курица. Поддержанию стабильного объема потребления мяса также способствовали масштабные социальные выплаты населению в 2022 году", - заявил глава НМА, уточнив, что расходы населения на мясо и мясопродукты в потребительской корзине составляют около 9%.

По его словам, импорт мяса и мясопродуктов в 2022 году будет минимальным за последние 25 лет - около 500 тыс. тонн. "Немногим более десяти лет назад импорт достигал в общей сложности 3 и более млн тонн в год", - напомнил он.

Доля импорта мяса в ресурсах внутреннего рынка составит порядка 4%, в том числе по свинине - 0,5%, по мясу птицы - 3,7%. По мясу птицы и свинине Россия остается нетто-экспортером, добавил он.

В то же время экспорт мяса и мясопродуктов (с учетом готовой мясной продукции) в стоимостном выражении ожидается на максимальном уровне - $1,5 млрд.

Национальная мясная ассоциация НМА
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