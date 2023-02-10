Потребление мяса в России в 2022 году увеличилось на 2%

Данные соцопросов о подорожании мяса производители объясняют эмоциональной реакций опрошенных

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2022 году потребление мяса выросло почти на 2% и приблизилось к 79 кг на человека, средние оптовые и розничные цены снижаются, заявил "Интерфаксу" руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

"Максимальный рост потребления отмечается по свинине - на 6% и по индейке - на 4%. Потребление говядины показало незначительное снижение. По показателям потребления мяса Россия вплотную приблизилась к наиболее богатым странам с их средним потреблением, согласно данным ФАО, около 83 кг. Среднемировой показатель в 2022 году - около 43 кг", - уточнил он.

Комментируя сообщение фонда "Общественное мнение" о том, что повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели отметили 36% россиян, он заявил, что эта эмоциональная реакция потребителей не отражает реальной ситуации с ценами.

"На самом деле и средние оптовые, и средние розничные цены на мясо птицы и свинину, на которые приходится более 80% потребления мяса, продолжают снижаться уже не первый месяц. А в январе, как правило, цены падают еще и в связи с сезонным фактором и окончанием праздничного периода", - сказал он.

Как сообщил Юшин, потребление мяса, несмотря на снижение располагаемых доходов, на протяжении последних семи лет постоянно росло, увеличившись за этот период примерно на 7%. "Бройлер, свинина и индейка оставались и остаются наиболее востребованными товарами продовольственной группы с самым привлекательным сочетанием "цена - потребительские свойства", - заявил он.

Юшин напомнил, что производство всех видов мяса в России в 2022 году, по предварительным оценкам НМА, выросло более чем на 3%. "Во второй половине года себестоимость производства скота и птицы постепенно снижалась как следствие рекордного урожая, падения цен на зерновые и масличные, преодоления дефицита аминокислот и витаминов, улучшения производственных показателей, стабильной ситуации с болезнями животных и высокого курса рубля, - сказал он. - Усиление конкуренции между российскими предприятиями мясной отрасли и сбалансированный экспорт также способствовали снижению отпускных цен".

Так, по итогам года средние цены на свинину упали почти на 5% по сравнению с 2021 годом, уточнил он.

Согласно ценовым мониторингам отраслевых аналитиков, на которые сослался глава НМА, с начала января по начало февраля средние оптовые цены на тушку кур упали на 3%, свиной окорок подешевел на 2,7%, свиная лопатка - почти 4%, карбонат вырос в цене на 3%. По данным Росстата, свинина с начала года потеряла в цене около 0,5%, баранина - 1,7%, куры подешевели на 1,3%. Рост цен на мясо крупного рогатого скота составил 0,7%.

"В 2023 году прогнозируется дальнейший рост производства. Свиноводство может показать прибавку 6-7%, производство мяса птицы - около 2%, в том числе индейки - более 5%, - заявил он. - Ситуация с производством говядины остается сложной, так как сокращается поголовье молочного стада в личных подсобных хозяйствах, отмечается отсутствие масштабных инвестиций в мясное скотоводство. Однако заметного падения объемов производства не ожидается, так как растут показатели эффективности".

Производство баранины наращивается, в эту отрасль пришли крупные инвесторы, отметил он.

"В случае сохранения стабильной эпизоотической ситуации и приемлемого уровня цен на корма можно ожидать, что оптовые цены на мясо в 2023 году будут находиться примерно на уровне прошлого года и ниже, чем в 2021 году", - заключил Юшин.