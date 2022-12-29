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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Запасы нефти в США увеличились на 718 тысяч баррелей за неделю

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 718 тысяч баррелей - до 418,95 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 3,1 млн баррелей и составили 223,01 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 283 тысячи баррелей, до 120,21 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 500 тысяч баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

США Минэнерго
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