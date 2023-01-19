Запасы нефти в США увеличились на 8,41 млн баррелей за неделю
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,41 млн баррелей - до 448,02 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.
Товарные запасы бензина выросли на 3,48 млн баррелей и составили 230,26 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,94 млн баррелей, до 115,78 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,4 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 200 тысяч баррелей.