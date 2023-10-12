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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

"Роснефть" ищет 10 тысяч человек для работы в проекте "Восток Ойл"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Компания "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") открыла в Красноярске центр подбора персонала для проекта "Восток Ойл", сообщила нефтяная компания.

Для проекта открыто 10 тысяч вакансий, требуются как инженерно-технические кадры, так и рабочие: водители, стропальщики, машинисты, слесари, мотористы и другие специалисты.

"В центре соискатели могут узнать об условиях работы и проживания на объектах Ванкорского и Паяйхского кластеров, о требованиях к профессиональным компетенциям, возможностях для карьерного роста, а также пройти собеседование с представителями кадровой службы", - говорится в сообщении.

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках реализации проекта "Восток Ойл". Туда входят активы НК на севере Красноярского края - 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые месторождения: Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти).

Потенциал добычи жидких углеводородов "Восток Ойла" может составить 115 млн тонн в год. "Роснефть" планировала уже в 2024 году отгрузить с проекта 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.

Инвестиции в "Восток Ойл" на период развития оцениваются в 12,3 трлн рублей, говорил в сентябре главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

ООО "РН-Ванкор" выступает оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное). Извлекаемые запасы Сузунского месторождения составляют 39 млрд кубометров газа. Год назад "Роснефть" завершила строительство газопровода Сузун - Ванкор мощностью 2,2 млрд кубометров. Энергоресурс с обоих месторождений направляется в единую газотранспортную систему страны для доставки потребителям.

Восток Ойл Красноярск Роснефть Ванкор РН-Ванкор Пайях
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