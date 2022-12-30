Собянин заявил, что проект БКЛ метро окупится в 2023 году за счет инвестиций

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Проект Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируется окупить в 2023 году за счет инвестиций в "коридоре БКЛ", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Инвестиции, которые приходят в "коридоре метро", они дают доходы в бюджет. В 2023 году только за счет инвестиций, создания новых рабочих мест в "коридоре БКЛ" мы уже окупим этот проект полностью. И еще такую же сумму получит бюджет федеральных налогов", - сказал мэр в интервью Первому каналу.

Он отметил, что до 2035 года в совокупности с федеральным бюджетом прибыль составит около 7 трлн руб. Эта сумма пойдет на развитие социальной инфраструктуры.

Строительство БКЛ - крупнейший в мире проект в области метростроения. В ее состав войдет 31 станция и три электродепо. Общая протяженность БКЛ составит 70 километров.