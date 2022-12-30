Собянин провел технический пуск последнего восточного участка Большой кольцевой линии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск последнего восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена от станции "Каширская" до станции "Нижегородская".

Строительство восточного участка БКЛ длиною 10,7 километра началось в 2018 году. Участок включает в себя станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

"Поздравляю с большим событием в московском метрополитене - с окончанием строительства последнего 10-километрового участка Большой кольцевой линии метро, самого большого проекта в истории. Теперь начинаем пуско-наладочные работы, и через пару месяцев большое кольцо замкнётся", - сообщил Собянин журналистам.

Технический пуск позволяет проверить работоспособность устройств автоматики, телемеханики и управления движением поездов. Кроме того, проверяется работоспособность системы жизнеобеспечения станции.

Строительство БКЛ - крупнейший в мире проект в области метростроения. В ее состав войдет 31 станция и 3 электродепо. Общая протяженность БКЛ составит 70 километров.