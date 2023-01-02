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Собянин отметил, что запуск БКЛ разгрузит Кольцевую линию метро на четверть

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Запуск Большой кольцевой линии метро в 2023 году снизит нагрузку на Кольцевую линию на 25%, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"За счет появления многочисленных альтернативных маршрутов положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры Московского метрополитена. На многих маршрутах экономия времени составит до 35-45 минут в день. На радиальных линиях станет свободнее до 22%, на Кольцевой - до 25%, а на основных вылетных магистралях города - в среднем на 5%", - написал он на своем сайте.

Всего в 2023 году будет открыто 14 новых станций, из них 9 - на Большой кольцевой линии метро.

"Помимо БКЛ, в 2023 году мы откроем 5 новых станций метро в Пыхтино, Внуково, на Дмитровском шоссе, в Лианозово и районе Северный, - добавил Собянин. - Город станет ближе для 500 тысяч москвичей, десятков тысяч жителей Московской области и миллионов пассажиров аэропорта "Внуково".

Кроме того, продолжится строительство двух новых радиусов - Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, которые будут поэтапно вводиться в строй, начиная с 2024 года.

Москва БКЛ Сергей Собянин
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