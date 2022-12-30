"Аэрофлот" выкупил у ирландского лизингодателя 10 дальнемагистральных Boeing 777

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" выкупил и получил права собственности на десять дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER, сообщил представитель компании журналистам.

Эти лайнеры с 2013 и 2014 гг. находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании, уточнил он.

"Сделка осуществлена в рамках исполнения поручения правительства РФ "о проведении мероприятий в целях урегулирования правоотношений с иностранными лизингодателями в целях обеспечения перехода прав собственности в юрисдикцию РФ" и с учетом всех необходимых разрешений российских и зарубежных регуляторов", - отметил представитель "Аэрофлота".

По его словам, компания продолжит работу "над дальнейшим осуществлением сделок по выкупу самолетов с целью сохранения текущего парка воздушных судов иностранного производства в собственной эксплуатации и расширения возможности их эксплуатации".

Ситуация с самолетами после введения санкций

После начала специальной военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

В апреле Евросоюз смягчил санкции, разрешив лизинговым компаниям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими авиакомпаниями до 26 февраля 2022 года.

Россия и лизинг самолетов

При финансовом лизинге авиакомпания выплачивает полную стоимость самолета в течение нескольких лет, после чего воздушное судно переходит в ее собственность. Намного более популярным в мире (и в РФ в частности) является операционный лизинг, при котором авиакомпания выплачивает часть стоимости самолета только за период его эксплуатации, после чего возвращает его лизингодателю.

Информации о точном количестве самолетов, находящихся в финлизинге у российских авиакомпаний, в открытых источниках нет. Газета "Ведомости" в 2018 году приводила следующие данные: из 336 самолетов "Аэрофлота" в финлизинге или собственности группы (включала также "Россию", "Победу" и "Аврору") было 43 единицы, у S7 и "Уральских авиалиний" - ни одного. При этом почти весь парк в финлизинге или собственности был у "ЮТэйр" - 65 из 66 самолетов.