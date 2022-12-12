Порядок эксплуатации иностранных самолетов в РФ предложено продлить до 2024 года

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Порядок эксплуатации иностранных самолетов в РФ в условиях действия западных санкций, утвержденный правительством на 2022 год, предложено продлить на 2023 и 2024 годы.

Такая поправка подготовлена в правительственный законопроект (N222860-8), посвященный регулированию корпоративных отношений. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям эту поправку поддержал.

Постановления о действующем порядке эксплуатации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, правительство утвердило в марте, после того как западные страны ввели запрет на поставки в Россию гражданских авиалайнеров и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Одно из постановлений позволило авиакомпаниям регистрировать права собственности на самолеты и вносить их в госреестр в упрощенном порядке.

Вторым постановлением правительство утвердило особенности исполнения договоров лизинга самолетов, заключенных до 24 февраля 2022 года. Расчеты между лизингодателем и лизингополучателем осуществляются "в соответствии с условиями договора в порядке, установленном законодательством РФ, предусматривающим специальные экономические меры в сфере внешнеэкономической деятельности", говорится в документе. Страхование, перестрахование и техобслуживание бортов при этом выполняется на территории России.

Вывоз авиатехники за пределы России, согласно постановлению, возможен в соответствии с указом президента РФ от 8 марта 2022 г. №100 "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

Такие решения "позволит снять риски для пассажирских авиаперевозок" в РФ, комментировали ранее в пресс-службе правительства.

Всего в России эксплуатируются 1285 воздушных судов, говорил в мае глава Минтранса Виталий Савельев - в российском реестре зарегистрировано 1182 самолета, из них 1127 пассажирских, уточнял он.