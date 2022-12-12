Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Порядок эксплуатации иностранных самолетов в РФ предложено продлить до 2024 года

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Порядок эксплуатации иностранных самолетов в РФ в условиях действия западных санкций, утвержденный правительством на 2022 год, предложено продлить на 2023 и 2024 годы.

Такая поправка подготовлена в правительственный законопроект (N222860-8), посвященный регулированию корпоративных отношений. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям эту поправку поддержал.

Постановления о действующем порядке эксплуатации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, правительство утвердило в марте, после того как западные страны ввели запрет на поставки в Россию гражданских авиалайнеров и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Одно из постановлений позволило авиакомпаниям регистрировать права собственности на самолеты и вносить их в госреестр в упрощенном порядке.

Вторым постановлением правительство утвердило особенности исполнения договоров лизинга самолетов, заключенных до 24 февраля 2022 года. Расчеты между лизингодателем и лизингополучателем осуществляются "в соответствии с условиями договора в порядке, установленном законодательством РФ, предусматривающим специальные экономические меры в сфере внешнеэкономической деятельности", говорится в документе. Страхование, перестрахование и техобслуживание бортов при этом выполняется на территории России.

Вывоз авиатехники за пределы России, согласно постановлению, возможен в соответствии с указом президента РФ от 8 марта 2022 г. №100 "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

Такие решения "позволит снять риски для пассажирских авиаперевозок" в РФ, комментировали ранее в пресс-службе правительства.

Всего в России эксплуатируются 1285 воздушных судов, говорил в мае глава Минтранса Виталий Савельев - в российском реестре зарегистрировано 1182 самолета, из них 1127 пассажирских, уточнял он.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар произошел в цехе выделения каучука "Нижнекамскнефтехима"

В Кремле не слышали о предложении Зеленского провести саммит мира

Большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Дума предложила разблокировать страхование экспорта продовольствия и удобрений

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара в Балашихе не превышен

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара в Балашихе не превышен

Крупный пожар в строительном гипермаркете в Балашихе локализован

Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии

Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии

Два бизнесмена арестованы по делу обвиняемого в коррупции генерала ФТС

Один человек пострадал при пожаре в ТЦ "СтройТракт" в Балашихе

Причиной пожара в Балашихе могло стать неисправное электрооборудование

Причиной пожара в Балашихе могло стать неисправное электрооборудование
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });