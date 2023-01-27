Рыночная стоимость РНКБ для внесения в капитал ВТБ оценена в 48,4 млрд рублей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) для внесения в капитал ВТБ оценивается в 48,4 млрд рублей, следует из опубликованного Росимуществом отчета независимого оценщика.

Правительство планирует внести в уставный капитал ВТБ 100% акций РНКБ. ВТБ уже назначил на 30 января внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос допэмиссии на 302 млрд рублей. Дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами, акциями РНКБ и требованиями по договору о размещении средств ФНБ на субординированный депозит в ВТБ. Какая доля в оплате допэмиссии приходится на акции РНКБ, не сообщалось.

Оценка акций РНКБ была проведена с учетом его планируемой докапитализации на 7,1 млрд рублей. Дата оценки - 30 сентября 2022 года, дата составления отчета - 25 января 2023 года. Номинальная стоимость акций РНКБ равна 45,2 млрд рублей.

Оценщик использовал два подхода - метод дисконтированных денежных потоков и сравнительный подход (метод сделок).

В рамках сравнительного подхода оценщик проанализировал результаты сделок M&A на банковском рынке, включая продажу АТБ, банка "Восточный", банка "Возрождение", Росбанка, ХКФ Банка и т.д. В этом случае рыночная стоимость акций РНКБ составила 43,5 млрд рублей, а мультипликатор - 0,6 капитала.

Доходный подход позволяет определить рыночную стоимость банка в зависимости от ожидаемых в будущем доходов. Рыночная стоимость в рамках этого подхода составила 53,4 млрд рублей.

Среднее значение между результатом оценки по двум методикам - 48,4 млрд руб., именно оно указано как итоговое.

РНКБ завершит 2022 год с чистой прибылью в 8 млрд рублей, говорил глава банка Михаил Якунин в декабре прошлого года. Возврат на капитал в 2022 году ожидается на уровне 15%, активы - порядка 330 млрд рублей.

РНКБ, крупнейший банк Крыма, по итогам 2021 года занимал 27-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". Собственные средства банка на конец 2021 года составляли 59,6 млрд рублей, активы - 334,8 млрд рублей.