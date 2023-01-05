Bloomberg узнало, что McDonald's собирается уйти из Казахстана

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. собирается уйти из Казахстана, поскольку не может найти замену российскому мясу, ранее закупавшемуся для ее ресторанов в этой стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В 2022 году McDonald's ушла с российского рынка в связи с ситуацией на Украине, продав бизнес в РФ и списав убытки на $1,2 млрд.

В Казахстане, где McDonald's работает 6 лет, компания запретила местному франчайзи закупать мясо у российских поставщиков, отмечают источники.

Ранее сообщалось, что казахстанские рестораны McDonald's приостановили работу в ноябре из-за проблем с поставками.

По словам источников Bloomberg, казахстанский франчайзи не смог заместить поставки российского мяса за счет местных или европейских поставщиков. Более высокие цены и крупные расходы на транспортировку означают, что компании придется работать в убыток в Казахстане, говорят источники.

Кроме того, ситуацию осложняет судьба владельца франшизы McDonald's в Казахстане Кайрата Боранбаева, который был арестован в середине марта по подозрению в хищениях.

ТОО "Food Solutions KZ" управляет 24 ресторанами McDonald's в Алма-Ате, Астане, Атырау, Актобе, Кустанае, Караганде и обеспечивает работой около 2000 человек.