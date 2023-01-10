Сеть "Вкусно - и точка" не заменит в Казахстане уходящий бренд McDonald's

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Казахстане не планируют заменить сеть фастфуда под управлением ТОО "Food Solutions KZ" McDonald's на российскую "Вкусно - и точка", сообщил журналистам гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов.

"Вкусно и точка"- это российская сеть, у нас она не может так называться, если она не станет российской сетью. Что это будет российская сеть - мы этот вопрос не рассматриваем", - сказал он и добавил, что идет поиск нового названия казахстанской сети ресторанов, оставшихся без бренда McDonald's.

"Мы занимается сейчас развитием локального бренда. Наша задача сейчас - возобновить работу ресторанов под новым брендом. Возможно, сейчас без бренда, позже - под новым брендом. Потому что мы обеспечиваем порядка 2 тысяч рабочих мест. Мы и дальше выплачиваем все зарплаты, условия выполняем. Необходимо возобновить работы, чтобы все это продолжилось. Основная задача эта", - подчеркнул Машанов.

"А дальше развитие локальных поставщиков. И приведет ли оно к возврату бренда (McDonald's - ИФ) я сейчас говорить не могу, потому что я на своем уровне это не решаю. Возможно, если они убедятся, что условия соответствуют, возможно, какие-то геополитические вопросы будут решены, мы не исключаем такой вариант, но решать за них мы не можем", - уточнил он.

Первый ресторан под брендом McDonald's в Казахстане был открыт в 2016 году. 18 ноября 2022 года сеть McDonald's перестала работать в Казахстане из-за ограничений в местных поставках. Кроме того, ситуацию осложняла и судьба владельца франшизы McDonald's в Казахстане Кайрата Боранбаева, который был арестован в марте 2022 года по подозрению в хищениях.

5 января 2023 года компания заявила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением ТОО "Food Solutions KZ" перестают работать под брендом McDonald's.

ТОО "Food Solutions KZ" работает в Казахстан более 6 лет. У компании 24 ресторана McDonald's в Алма-Ате, Астане, Атырау, Актобе, Костанае, Караганде.

McDonald's Corp. 14 марта 2022 года закрыла рестораны в России, а 16 мая объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал кемеровский бизнесмен Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. С 12 июня он стал открывать точки сети McDonald's под брендом "Вкусно - и точка".

С ноября под брендом "Вкусно и точка" стали открываться рестораны McDonald's в Белоруссии.

В декабре Александр Говор сказал, что выйти на рынок Казахстана он не имеет права из-за договоренностей, заключенных с McDonald's.