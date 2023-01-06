Рынок акций США не показывает единой динамики на статданных по рынку труда

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы движутся слабо и разнонаправленно в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданных по рынку труда США.

Количество рабочих мест в экономике Соединенных Штатов в декабре увеличилось на 223 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, показал обнародованный в пятницу отчет Минтруда.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали еще более слабого роста - на 203 тыс., респонденты Trading Economics прогнозировали подъем на 200 тыс.

При этом безработица в США в декабре понизилась до 3,5% с пересмотренного ноябрьского показателя в 3,6%. Ранее сообщалось, что в ноябре безработица составляла 3,7%, и аналитики прогнозировали её сохранение на этом же уровне.

"Эти данные ни на йоту не сдвинут Федрезерв с выбранного курса", - отметил заместитель инвестиционного директора Hirtle, Callaghan & Co. Брэд Конгер.

Между тем обнародованный накануне отчет отраслевой организации ADP показал ускорение темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в декабре увеличилось на 235 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 150 тыс., согласно Trading Economics. В ноябре показатель вырос на 127 тыс.

Кроме того, в пятницу в 18:00 по Москве будет обнародовано декабрьское значение индекса деловой активности в секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing), рассчитываемого Институтом управления поставками. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают снижения индикатора до 55 пунктов с 56,5 пунктов в ноябре.

Акции Southwest Airlines Co. дешевеют в начале торгов на 0,3%. Американская авиакомпания ожидает зафиксировать убыток в четвертом квартале 2022 года после отмены свыше 16,7 тыс. рейсов в США из-за снежного шторма.

Капитализация Tesla упала на 6,3% после того, как производитель электромобилей снизил цены на электрокары Tesla Model 3 и Model Y в Китае более чем на 10% на фоне усиления конкуренции на крупнейшем в мире рынке электромобилей.

Вслед за Tesla дешевеют торгующиеся в Нью-Йорке бумаги китайских конкурентов. Цена бумаг Nio упала на 10,7%, Li Auto - на 13,3%, XPeng - на 15,3%.

Котировки бумаг World Wrestling Entertainment, организатора турниров по реслингу, подскочили на 14,7%. The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что ушедший в прошлом году в отставку глава компании Винс Макмэн планирует вернуться в совет директоров и инициировать процесс продажи компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:46 по Москве увеличился на 74,43 пункта (0,23%) и составил 33004,51 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса являются бумаги Dow Inc., дорожающие на 2%. В число лидеров падения входят бумаги Microsoft Corp. (-1,1%) и Home Depot Inc. (-1,5%).

Standard & Poor's 500 вырос на 2,27 пункта (0,06%) - до 3810,37 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 35,19 пункта (0,34%) и составил 10270,05 пункта.