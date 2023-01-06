Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике фишек

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних площадок и выборочного закрытия позиций игроками перед выходными. Реакция внешних площадок на сильную статистику по рынку труда США оказалась позитивной, хотя данные повышают ожидания сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва.

По итогам торгов в пятницу индекс Мосбиржи составил 2156,39 пункта (-0,01%), индекс РТС - 942,73 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 72,06 рубля (-0,12 рубля), утром курс опускался в район 71,5 руб./$1.

За неделю индекс Мосбиржи прибавил всего 0,1%, а индекс РТС упал на 2,9% на фоне роста доллара на 2,16 рубля.

В пятницу подешевели расписки OZON (-1,4%), акции ВТБ (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "Аэрофлота" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,6% "префы"), "Газпром нефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+1,6%), "ММК" (+0,8%), "Газпрома" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Бумаги "Татнефти" в пятницу на бирже торгуются последний день с дивидендами за III квартал (выплаты - 6,86 рубля на каждый вид акций).