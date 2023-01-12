В Еврокомиссии сочли преждевременным обсуждение судьбы российских активов в Эстонии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Планы Эстонии приступить к конфискации замороженных в стране российских активов обсуждать пока преждевременно, полагает официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Он сказал это на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, как и по какому законодательству будет действовать Эстония в такой ситуации.

"Это эстонское заявление в настоящее время пока остается лишь заявлением. Мы не комментируем анонсов", - заявил он.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что Эстония первой в ЕС объявила о разработке законодательной базы, позволяющей конфисковывать замороженные в стране российские активы для передачи их Украине.

В начале декабря Еврокомиссия предложила привести в соответствие с законодательством ЕС санкции, введенные против тех, кто нарушает ограничительные меры, введенные Евросоюзом против России. Как объясняли в ЕК, это, в частности, подразумевает возможность уголовного преследования и наказания до пяти лет лишения свободы.

"Исполнение ограничительных мер, введенных ЕС в отношении России, связано со сложностями по определению активов, размещенных в различных юрисдикциях. Предлагаемая директива установит одинаковый уровень наказания во всех странах ЕС, - говорилось в коммюнике Еврокомиссии. - Эти меры позволят закрыть существующие юридические лазейки и в первую очередь усилить эффект, сдерживающий нарушения санкционного режима ЕС".

Предложение ЕК должно быть согласовано Европарламентом и Советом ЕС в рамках законодательной процедуры Евросоюза.