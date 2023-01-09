ФАС предложила скорректировать расчет тарифа на транспорт нефти Требса-Титова

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба подготовила проект постановления правительства об уточнении порядка расчета индикативного тарифа на транспортировку нефти с месторождений имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе. Проект опубликован.

Нынешний порядок расчета индикативного тарифа не учитывает фактических расходов недропользователей на транспортировку нефти с этих месторождений, отмечают авторы документа. "Применение действующего подхода приводит к занижению транспортных расходов в целях налогообложения НДД по сравнению с фактическими расходами на транспортировку нефти до покупателей и увеличению суммы НДД", - говорится в пояснительной записке.

Предлагается в формуле расчета тарифа коэффициент перевода единиц измерения из барреля в метрическую тонну нефти марки Urals (при экспорте через порт Приморск), публикуемый агентством Argus Media, заменить на постоянный коэффициент, равный 7,3.

Основанием для разработки проекта стало поручение вице-премьера Александра Новака от 8 ноября 2022 года.

Разработкой месторождений Требса и Титова занимается совместное предприятие "Башнефть-Полюс", в котором 74,9% принадлежит "Башнефти" (контролируется "Роснефтью") и 25,1% - "ЛУКОЙЛу". Предприятие добывает чуть более 1,2 млн тонн нефти и транспортирует ее по трубопроводу до Варандейского терминала, принадлежащего "ЛУКОЙЛу", и далее на экспорт. С января 2019 года месторождения перешли на режим уплаты налога на дополнительный доход (НДД).

В начале ноября из-за ожидаемого вступления в силу эмбарго ЕС на закупки нефти из России и существенного снижения поставок российского сырья в Европу Argus изменило расчет котировок Urals. Если раньше котировки CIF в европейских портах (средиземноморском и роттердамском) определялись в результате торгов, то теперь Argus публикует цену в российских портах, то есть FOB (free-on-board), а котировка CIF является расчетной с учетом стоимости расходов на транспортировку до европейских портов и услуг по страхованию.