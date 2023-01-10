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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

ВС отказался рассматривать жалобу Варандейского терминала на решение по иску "Башнефть-Полюса"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказался передать кассационную жалобу Варандейского терминала (принадлежит "ЛУКОЙЛу") на рассмотрение Судебной коллегии ВС по решению о взыскании с общества почти 8 млрд рублей в пользу "Башнефть-Полюса".

Как следует из картотеки судов, решение об отказе было принято 9 января.

Арбитражный суд Северо-Западного округа 29 сентября оставил в силе постановление апелляции о взыскании по иску "Башнефть-Полюса" с ООО "Варандейский терминал" 7,9 млрд рублей. Ранее апелляционная инстанция отменила февральское решение Арбитражного суда Архангельской области о взыскании с "Варандейского терминала" 2,7 млрд рублей, хотя истец предъявлял требования на 9 млрд рублей.

Через Варандейский терминал, который находится в Ненецком автономном округе (НАО), "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" поставляют нефть с месторождения Требса-Титова, которое осваивает их совместное предприятие "Башнефть-Полюс". В 2018 году "Роснефть", которая стала собственником "Башнефти" в конце 2016 года, подала жалобу в ФАС на тарифы на перевалку нефти на этом терминале. Ведомство признало их завышенными и предписало устранить нарушение.

Арбитражный суд Москвы 29 июня 2020 года при повторном рассмотрении дела отказал терминалу в иске к ФАС по этим вопросам и согласился с ведомством, что тариф на перевалку в $38 за тонну является монопольно высоким. В период вмененного обществу нарушения себестоимость перевалки нефти в порту Варандей составляла от 650 до 850 рублей, а цена услуги - от 2200 до 2550 рублей. Терминал заявлял об отсутствии в его действиях состава административного правонарушения, так как, по его информации, цена, установленная за перевалку нефти в порту Варандей, была согласована с АНК "Башнефть" в рамках договора о совместной деятельности до начала периода вмененного правонарушения.

В конце ноября 2019 года ФАС утвердила предельную максимальную ставку тарифа на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов (перевалка нефти) в морском порту Варандей в размере 1,211 тыс. рублей за тонну (без НДС). "Башнефть-Полюс" из-за высокого тарифа оценил свои убытки в период с 1 января 2015 года по 19 января 2020 года в 9 млрд руб.

В ООО "Башнефть-Полюс" ПАО АНК "Башнефть" (входит в "Роснефть") принадлежит 74,9%, ПАО "ЛУКОЙЛ" - 25,1%). В 2021 году добыча компании составила 1,2 млн тонн нефти, что на 21% больше показателя 2020 года.

Варандейский терминал ЛУКОЙЛ Башнефть-Полюс Верховный суд Роснефть НАО Требса-Титова ФАС
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