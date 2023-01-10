В Goldman и Morgan Stanley ждут подорожания китайских акций на 13-15% в 2023 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Котировки бумаг китайских компаний могут взлететь в 2023 году еще на 15%, тогда как юань может достичь уровней, в последний раз зафиксированных в апреле, на фоне открытия экономики КНР и ряда ключевых изменений в политике страны, полагают эксперты Goldman Sachs Group.

Они повысили 12-месячный целевой показатель для индекса MSCI China Index до 80 с 70, сославшись на низкую стоимость активов и многочисленные сдвиги в политике страны по отношению к различным сферам, включая жилищный рынок, регулирование интернета и геополитику. Индикатор вырос на 48% с минимума, достигнутого в октябре, за прошедшие два месяца обойдя глобальных конкурентов.

Отдельно Goldman спрогнозировал подорожание китайского юаня до 6,5 юаня/$1 к концу текущего года по сравнению с предыдущей оценкой на уровне 6,9 юаня/$1, что связано с оптимизмом по поводу открытия экономики. В понедельник офшорный юань пробил отметку 6,8 юаня/$1 впервые с августа.

Кроме того, эксперты Goldman ожидают дальнейшего увеличения прибыли интернет-компаний страны, учитывая более быстрое, чем прогнозировалось, открытие экономики, восстановление макроэкономической ситуации и нормализацию регулирования.

Рост ВВП Китая, по прогнозу Goldman, в 2023 году ускорится до 4,5% по сравнению с 3% в 2022 году.

Оптимизм по поводу китайских активов и экономики также выражают аналитики Morgan Stanley.

Эксперты банка прогнозируют рост китайской нацвалюты до 6,65 юаня/$1 к концу 2023 года, что будет соответствовать подъему на 1,8% с текущих уровней. Они ожидают, что юань будет укрепляться к корзине основных валют в первом полугодии текущего года, а затем замедлит темпы подъема во втором полугодии.

Кроме того, банк ожидает, что китайские акции станут лидерами по темпам роста среди мировых рынков в 2023 году. Эксперты Morgan Stanley также повысили целевой показатель для индикатора MSCI China Index до 80, что соответствует скачку на 13% по сравнению с уровнем на закрытие торгов в понедельник.

"Мы полагаем, что рынок недооценивает всеобъемлющее влияние открытия экономики и возможность уверенного циклического восстановления, несмотря на структурные сдерживающие факторы", - отмечают эксперты.

Они прогнозируют, что экономика КНР увеличится на 5,7% в годовом выражении в 2023 году.

Аналитики J.P. Morgan Asset Management ожидают, что ВВП Китая может вырасти более чем на 5% в текущем году.

Оптимизм по поводу укрепления курса юаня выражают не все эксперты. Так, аналитики Citigroup ждут, что ралли юаня сойдет на нет в определенный момент в текущем году; эксперты UBS Group AG прогнозируют юань на уровне 6,8 юаня/$1 к концу года.

К 9:47 по московскому времени во вторник юань дешевел к доллару на 0,08%, до 6,7782 юаня/$1 по сравнению с 6,7725 юаня/$1 накануне.