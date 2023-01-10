РЖД отметили рост погрузки угля и сокращение погрузки леса в Восточной Сибири

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В 2022 году по динамике роста погрузки на сети РЖД в Восточной Сибири лидировали уголь, промышленное сырье и железная руда, сообщила пресс-службу филиала монополии - Восточно-Сибирской железной дороги.

Так, погрузка угля в 2022 году выросла на 16,4% к уровню 2021 года - до 27,2 млн тонн, промышленного сырья - на 18,7%, до 2 млн тонн, железной и марганцевой и руды - на 9,1%, до 4,9 млн тонн.

Положительную динамику также показала погрузка химических и минеральных удобрений (2,7%), до 225 тысяч тонн, черных металлов (рост в 1,3 раза, до 76,1 тыс. тонн).

По остальным позициям ВСЖД зафиксировала падение погрузки, включая нефть и нефтепродукты (снижение на 4,9%, до 8 млн тонн), лесных грузов (снижение на 45,9%, до 3,2 млн тонн), химикатов и соды (снижение на 18,1%, до 366 тыс. тонн).

В целом, по оперативной информации, погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в 2022 году составила 57,1 млн тонн, что на 2,2% больше, чем за предыдущий год. В декабре 2022 года погрузка выросла на 1,6% к уровню декабря 2021 года - до 4,5 млн тонн.

В целом по стране погрузка на сети РЖД в 2022 году снизилась на 3,8% к 2021 году.