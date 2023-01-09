Погрузка на сети РЖД в 2022 году снизилась на 3,8%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "РЖД" в декабре 2022 года составила 102,7 млн тонн, что на 5,3% ниже, чем годом ранее, сообщила компания. За весь год погрузка составила 1 234,3 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем в 2021 году.

В декабре 2022 года увеличились перевозки каменного угля (+0,9% к декабрю 2021 года), зерна (+6,3%), строительных грузов (+10,5%).

Грузооборот за декабрь 2022 года составил 223 млрд тарифных тонно-км (+0,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 278,4 млрд тонно-км (-0,1%).

В 2022 году выросла погрузка на всех железных дорогах восточного полигона: Красноярской (+1% к 2021 г.), Восточно-Сибирской (+2,2%), Забайкальской (+9,6%), Дальневосточной (+7,2%), отмечают в РЖД.

Всего в завершившемся году железными дорогами было погружено: каменного угля - 354,4 млн тонн (-4,6% к 2021 г.), кокса - 10,1 млн тонн (-15,7%), нефти и нефтепродуктов - 216 млн тонн (-0,7%), руды железной и марганцевой - 115,2 млн тонн (-4%), черных металлов - 66,3 млн тонн (-4,3%), лома черных металлов - 12,9 млн тонн (-21,5%), химических и минеральных удобрений - 60,5 млн тонн (-6,9%), цемента - 24,9 млн тонн (-6%), лесных грузов - 31,4 млн тонн (-24,8%), зерна - 23,9 млн тонн (-4,8%), строительных грузов - 133,9 млн тонн (+5,7%), руды цветной и серного сырья - 18 млн тонн (-8,7%), химикатов и соды - 22,8 млн тонн (-6,2%), промышленного сырья и формовочных материалов - 31 млн тонн (-13,1%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 113,1 млн тонн (+1,6%).

Грузооборот в 2022 г. составил 2 636,1 млрд тарифных тонно-км (-0,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 3 300,4 млрд тонно-км (-0,6%).