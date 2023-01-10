Объем грузоперевозок по сети РЖД снизился в 2022 году на 3,9%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В 2022 году объем перевозок грузов по сети ОАО "РЖД" снизился к 2021 году на 3,9%, до 1,357 млрд тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". При этом объем внутренних перевозок вырос за 12 месяцев на 1,1%, составив 817,3 млн тонн.

Объем международных перевозок снизился на 10,5%, до 539,7 млн тонн, в том числе через порты было перевезено 350,1 млн тонн (-4,6% к 2021 г.), через погранпереходы - 189,6 млн тонн (-19,8%).

Импорт в 2022 году сократился на 7%, до 71,5 млн тонн, в том числе через порты было перевезено 14,5 млн тонн (+23,6%), через погранпереходы - 56,99 млн тонн (-12,5%).

Транзит вырос на 11%, достигнув 36,97 млн тонн, в том числе через порты - 1,7 млн тонн (снижение в 1,4 раза), через погранпереходы - 35,3 млн тонн (+14%).

Экспортные перевозки сократились в прошедшем году на 12,5%, составив 431,3 млн тонн, перевозки через порты упали на 5,3%, до 333,99 млн тонн, через погранпереходы - в 1,4 раза, составив 97,3 млн тонн.

Перевозки угля по сети РЖД снизились на 4,2%, составив 388,6 млн тонн, говорится в материалах компании. Внутренние перевозки угля составили 158,2 млн тонн (+0,4% к 2021 году), международные - 230,4 млн тонн (-7,1%), в том числе перевалка через порты составила 182,9 млн тонн (+0,2%), через погранпереходы - 47,5 млн тонн (-27,3%).

Импорт угля за отчетный год снизился на 5,9%, составив 21,7 млн тонн, в частности, перевозки через порты увеличились в 2,8 раза, до 126,7 тысячи тонн, через погранпереходы - снизились на 6,3% - до 21,6 млн тонн. Транзит угля, который практически весь прошел через погранпереходы, за 2022 год увеличился на 22,3%, составив 10,7 млн тонн.

Экспортные перевозки угля снизились в 2022 году на 8,4%, до 198 млн тонн. В том числе перевозки через порты составили 182,8 млн тонн (+0,1%), через погранпереходы - 15,2 млн тонн (падение в 2,2 раза).