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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Несколько бывших ресторанов McDonald's возобновят работу в Алма-Ате без названия

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ряд ресторанов сети, принадлежащей ТОО "Food Solutions KZ", ранее оперировавших под брендом McDonald's, возобновят работу в понедельник, сообщила пресс-служба управляющей компании.

Открытие ресторанов быстрого обслуживания будет проводиться постепенно, на первоначальном этапе будут открыты пять ресторанов в Алма-Ате, говорится в сообщении.

"В настоящее время проведены подготовительные работы, рестораны получили весь необходимый объем продукции и готовы к официальному открытию", - добавили в пресс-службе.

В информации отмечается, что компания собирается постепенно открывать двери ресторанов для гостей в каждом городе присутствия.

"Компания в скором времени предоставит полную информацию об обновленном меню, графике открытия остальных ресторанов и новом названии", - отметили в сообщении.

Пользователи публикуют в социальных сетях видеозаписи, на которых видно, что на одном из бывших ресторанов McDonald's в Алма-Ате на месте названия установлена новая вывеска "Мы открыты".

Ранее сообщалось, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. после шести лет работы на казахстанском рынке уходит из страны. О прекращении сотрудничества с американским брендом Food Solutions KZ (управляла сетью ресторанов McDonald's в Казахстане) объявила в начале января. Такое решение McDonald's, по данным Bloomberg, приняла в связи с тем, что не может найти в Казахстане замену российскому мясу, ранее закупавшемуся для ее ресторанов в этой стране. Американская компания запретила казахстанскому франчайзи закупать мясо у российских поставщиков, отмечали источники Bloomberg. Сеть объединяла 24 заведения в Алма-Ате, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде.

Казахстан Food Solutions KZ
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