Долг "АвтоВАЗа" перед кредиторами в 2022 году вырос до 120 млрд руб.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Совокупная задолженность "АвтоВАЗа" перед кредиторами в 2022 году выросла с примерно 100 млрд рублей до 120 млрд рублей, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов во вторник.

"Кредитная нагрузка в 120 млрд рублей не то чтобы бетонной плитой, но все же тянет финансовую модель "АвтоВАЗа" вниз, это объективно. Она плавает - временами чуть меньше, временами чуть больше", - сказал глава компании.

Он отметил, что "только в рамках прошлого 2022 г. "АвтоВАЗом" было уплачено более 10 млрд руб. процентной нагрузки, и эта нагрузка не снизится в 2023 году".

Базовым кредитором автопроизводителя, по его словам, является ВТБ. Среди кредиторов также есть Сбербанк.

Соколов отметил, что динамика долгов "АвтоВАЗа" будет, в частности, зависеть от инвестпрограммы и скорости ее реализации. Объем инвестиций на 2023 год запланирован на уровне около 40 млрд руб.

Топ-менеджер не исключил, что долг группы в ближайшем будущем вырастет. "Например, мы в конце 2022 года взяли дополнительный заем в ФРП (Фонд развития промышленности - ИФ) около 5 млрд рублей на развитие ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей - ИФ), чтобы как раз достигать технологического суверенитета в области шасси", - сказал Соколов.

Согласно прошлогодней отчетности "АвтоВАЗа" по РСБУ, на конец 2021 г. краткосрочные обязательства компании снизились на 2,5%, до 83,9 млрд руб. Долгосрочные обязательства сократились на 13,5%, до 119 млрд руб.

Согласно отчетности по МСФО бывшего основного акционера "АвтоВАЗа", французской группы Renault, на конец 2021 г. краткосрочные обязательства российского автопроизводителя снизились на 2,8%, до 992 млн евро (примерно 83,4 млрд руб. по курсу на конец 2021 г.), долгосрочные обязательства выросли на 8,7%, до 1,22 млрд евро (около 102,6 млрд руб.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".