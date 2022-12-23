Новак объяснил динамику цен на Urals неопределенностями

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак уверен, что стоимость марки Urals вскоре стабилизируется, а ее колебания он связал с неопределенностями. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"На сегодняшний день цена нефти примерно торгуется на уровне $80 за баррель марки Brent. Марка Urals - это основная марка российской нефти, которая торгуется на западном направлении - (реализуется - ИФ) с дисконтом. Дисконт этот был высоким в начале года, затем снизился в два раза, сейчас он тоже из-за неопределённостей несколько вырос. Я уверен, что сейчас стабилизация произойдет", - сказал вице-премьер.

По его словам, добыча нефти в стране сейчас стабильна.

"Компании перенастроили логистические схемы, договорились о платежах. В большей степени, конечно, мы сегодня видим, что в результате недружественных действий идет переориентация наших энергетических ресурсов на другие рынки, на рынки дружественных стран. Прежде всего, это Азиатско-Тихоокеанский регион, африканские страны, латиноамериканские страны - если речь идет о нефтепродуктах", - сказал он.