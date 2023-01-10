Глава ОСК Рахманов временно возглавил Выборгский судостроительный завод

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов с 10 января избран временно исполняющим обязанности гендиректора Выборгского судостроительного завода (ВСЗ, входит в ОСК).

Как сообщила пресс-служба верфи, такое решение принял ее совет директоров 8 января. Совет также досрочно освободил от должности гендиректора предприятия Александра Соловьева.

"В целях повышения управляемости ключевыми активами группы ОСК инициированы корпоративные мероприятия, включающие передачу функций единоличных исполнительных органов в управляющую компанию. Выборгский судостроительный завод - первое общество группы ОСК, с которого начались мероприятия по изменению системы управления, - прокомментировали кадровые решения в пресс-службе ОСК - При этом Алексей Рахманов остается в должности генерального директора АО "ОСК" как управляющей компании".

Рахманов ранее говорил, что планируется изменение структуры управления корпорацией по модели управляющей компании.

Выборгский судостроительный завод специализируется на строительстве технических средств для освоения месторождений континентального шельфа, а также судов обеспечения морских платформ. Предприятие входит в ОАО "Объединенная судостроительная корпорация".

АО "Объединенная судостроительная корпорация" было учреждено в марте 2007 года. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий. ОСК строит военные корабли и гражданские суда.